Juan de Gran Hermano con Jorge Rial: "Adentro vi situaciones muy desagradables"

“La veo complicada a la Tora. Me parece que se va. Ojalá me equivoque. Me parece que si le toca irse le va a pasar lo mismo que a mí. Se va a ver y se va a arrepentir. Alfa está haciendo su juego, a su manera. La Tora va muy al choque y le está jugando en contra. Pero ojo si zafa de esta placa”, aseveró.