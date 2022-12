Gran Hermano: Juan reveló la verdadera razón de su campaña para el repechaje

"Estoy con Dani a muerte, quiero sacarle la careta a Thiago e ir por él porque no me gusta como trata a las mujeres", comenzó enumerando estratégicamente, sabiendo que "vengañela" es una de las ex participantes más populares entre los espectadores para el repechaje.

"En segundo lugar, ayer viendo el video de Romi... Yo soy papá y me mató verla en esa situación con las hijas. La entiendo un montón, era lo que necesitaba y la extraño. Quiero ir por Romi pero en el buen sentido", confesó algo vergonzoso el tachero.

Ante las preguntas de los panelistas, Juan tiró un romántico lance: "No, siempre me llevé muy bien con ella y siento que quedó algo". Frente a consulta de Robertito sobre si le gustaba Romina, Reverdito confesó: "Sí, me encanta. La voy a conquistar".