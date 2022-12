Julieta nominó a Coti en Gran Hermano y la fulminó en el confesionario

“Los primeros dos se los voy a dar a Coti y el segundo a Agustín. Con Constanza la verdad es que nuestra relación cambió mucho en poco tiempo, las cosas que hizo y que me dijo en su momento me dolieron, pero después me dieron bronca", comenzó diciendo Julieta.

Luego, cerró: "Yo odio a la gente falsa y haber tenido tan cerca de mí a la más falsa de la casa por dos meses, hay que ser bastante actriz y cínica para fingir lo que no sos por tanto tiempo. No comparto su juego.