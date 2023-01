Julieta y Romina hablaron de las malas actitudes que tiene Alfa en Gran Hermano

"Alfa se pasa, esos comentarios que hace, tiene cosas que por momentos lo quiero matar. ¿Viste las cosas que decía de los pobres, de los que se comen las "S"? Muy feo... muy feo", comenzó la ex diputada, a lo que "Disney" respondió, "es porque es un concheto"; y Romina fue tajante: "es de sorete. ¿La gente no ve las cosas que dice?".

Romina y Julieta le soltaron la mano a Alfa por "discriminador" - Gran Hermano 2022

"De Ariel dice el gordo, el "Willy", yo no entiendo la verdad, te acordás que a Dani una vez le dijo pu..", sumó, indignada.

"Encima no se lo podes decir porque se enoja, es tremendo, ya me genera de vuelta no querer hablarle. Por momentos siento que lo quiero un montón, y por momentos no lo puedo ver", concluyó sobre las actitudes de Alfa.