Gran Hermano: la amenaza del padre de Daniela a Alfa

"A la enana esta de Corrientes no la quiero ver más", sostuvo Alfa contra Coti, para luego dedicarle un párrafo especial aparte a Daniela. "Aquella es un demonio chiquito. No voy a decir lo que pienso porque está el micrófono. Ya sabés... un putón de aquellos, ¡pero de aquellos!", le dijo Walter a Romina sobre Daniela.

Dado que Alfa bajó mucho el tono de la voz para decir ese adjetivo calificativo, la exdiputada le preguntó si le había dicho "puta" deletreando las cuatro letras de dicha palabra.

"On, al final on", aclaró Walter, para luego argumentar las razones: "Porque para hacer eso... para voltearte a un pibe de 19 años en la ducha y estar a los gritos, tenés que ser un putón. A mí no me vengan con esas cosas".

Lo cierto es que ahora, Daniel Celis, el papá de Daniela, estuvo en “El Show de Ulises Jaitt” por Radio XLFM y dejó declaraciones picantes contra Alfa.

Aseguró que lo "hubiera cagad... a trompadas a Alfa" si estaba presente, cuando habló mal de su hija y agregó que cuando lo cruce le va a exigir que pida disculpas.