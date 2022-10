Gran Hermano: la filosa teoría de Gastón Trezeguet sobre el futuro de Juan

En tanto que hoy, en “A la Barbarossa”, Gastón Trezeguet lanzó una picante teoría sobre el futuro de Juan en “Gran Hermano”. “Él me parece tóxico para la casa y los chicos, están todos tratando de divertirse y él siempre está buscando roña. Él no puedo cambiar mucho, está muy hundido, Para mí, para no quedar en placa tendría que ganar la prueba de líder o si no, la única manera de que siga es que vote a Martina, que es de su grupo, y ponerla en placa”.