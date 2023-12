La "furia" de Juliana tras quedar nominada en Gran Hermano 2023: "No quiero que me toquen"

Y agregó: "Cada uno vino acá por algo y yo vine a cagarme de risa de mi, de como es mi personalidad. Dejen de decirme ‘Juli basta’, ‘Furia para’ Más me dicen eso, más ganas de irme me dan. ¿Saben qué? Yo mi vida la vivo como quiero, y la vivo hace años boludo. Ustedes se van a quedar acá adentro, literal."

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/GranHermanoAr/status/1735136104255283433&partner=&hide_thread=false Así quedó la casa después de la primera nominación Juliana explotó contra sus compañeros.



"Yo ya sé lo que pasa conmigo, porque me pasa en la vida en general; a mi siempre me señalan, me apuntan con el dedo y la canción que viene. Listo, relajen. Si no quiero que me abracen, no me abracen. Si no quiero que me toquen y me arranquen, no lo hagan”, expresó en Gran Hermano 2023.

Juliana se convirtió en tendencia en la red social "X"

