La hermana de Thiago confesó que intentó quitarse la vida

Desde el fuerte episodio de violencia que sufrió por parte de su padrastro, la joven ya se había manifestado en las redes, no con palabras, pero sí con una selfie en blanco y negro junto a un corazón negro, dando a entender el difícil momento por el que estaba pasando.

Lo cierto es que Camila se volvió muy popular en este tiempo: además de tener más de 62 mil seguidores en Instagram, cosecha 169 mil en TikTok. Sin embargo, contó que sufre violencia en las redes a tal punto que muchas veces llora por los mensajes que recibe.

El acoso que sufre la hermana de Thiago en redes sociales

"Me dicen que soy una vividora, que todo lo que me está pasando es gracias a mi hermano. Me han llegado a decir sucia de mierda, muerta de hambre, pata sucia”, contó la joven en en diálogo con “El Show de Ulises Jaitt” por Radio XLFM. Y agregó: " Te da bronca porque hablan sin saber. Yo laburo, tengo mi plata, mantengo a mi familia y estamos saliendo adelante. Nunca le pedí nada a nadie. Siempre me rompí el alma trabajando".

Sobre la participación de su hermano Thiago en Gran Hermano, la joven manifestó que: "Él lo está disfrutando, los primeros días no estaba jugando, estaba disfrutando los lujos, se veía la felicidad en su cara. Ahora está jugando, está jugando el pendejo".

Cuando le preguntaron por su cuñada Daniela, Camila señaló que: "No sé si es estrategia… No sé, la veo enamorada a Daniela, la veo que se está enganchando, pero eso no se sabe. Creo que hay amor verdadero".