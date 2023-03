La hija de Romina de Gran Hermano le quiso pegar a Caramelo y estallaron las redes

Queriendo aprovechar al máximo su encuentro con las niñas, Romina le pidió a Big si podía traer al SUM a Caramelo para presentar el cachorro a sus futuras dueñas. El anfitrión accedió, y el perrito entró en la habitación y fue saludado por las pequeñas.

romina hija perros GH.mp4

El problema es que la corta edad de las dos hijas más chicas de Romina evita que vean al animal como una responsabilidad en lugar de un juguete. Después de muchos besos y abrazos, se pudo ver a las niñas levantando el cachorro como un peluche, y hasta amagando con pegarle.

La madre no tardó en corregir este último comportamiento, pero el daño estaba hecho: afuera de la casa, los televidentes comenzaron a preocuparse al imaginar el futuro de un cachorro tan pequeño en una casa con niñas tan chicas.

"La nena más chiquita ya tironeo cómo 5 veces a caramelo, ese perro afuera de la casa va a terminar siendo alfombra", "Caramelo no es un juguete" y "Hay que hacer campaña para que no separen a Mora y Caramelo por favor, no son juguetes" fueron algunos de los comentarios de los televidentes en las redes sociales.