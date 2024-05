Gran Hermano: la insólita pregunta de Zoe que sorprendió a todos

Zoe aguinaldo

“No me gusta trabajar, no me gusta estudiar, a mí me gusta el show. Me gustaría hacer fotos, modelaje. Influencer también me gustaría. Yo vengo porque quería hacerme conocida, que la gente me conozca”, confirmó la jugadora ante Virginia. Tal es así que, en medio de la conversación, surgió todo sobre el pago del aguinaldo dejando expuesta a una de las más jóvenes del show.

“¿Qué es el aguinaldo?”, preguntó mientras que Virginia le respondió: “Los que trabajamos en relación de dependencia tenemos aguinaldo". Ante esto, la joven redobló la apuesta y causó una ola de memes en redes sociales y risas entre los presentes de la conversación: “Entonces, si trabajás por relación de independencia no tenés el aguinaldo”, aseguró Zoe.