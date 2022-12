La mamá de Julieta habló del incidente de su hija con un técnico de Gran Hermano

Ahora habló también Patricia Destefani, la mamá de la influencer. La mujer le contó a Juan Etchegoyen cuál fue su reacción al enterarse de este hecho. “Lo vi en el momento y deseo que todo lo que está pasando detrás de cámara esté bien hecho y que haya sido tal vez alguien que se les escapó pero que fue bien intencionado”, expresó.

Qué dijo la mamá de Julieta sobre el incidente que su hija tuvo con un técnico de GH

“Hablé con la gente de Telefe cuando vi lo que pasó y está todo ok, no quiero decir lo que charlé porque forma parte de la privacidad pero como mamá me quedé tranquila”, agregó.

Patricia señaló además que: “No sé si se tomó alguna medida con este trabajador, no indagué demasiado, a mi lo que me importa es que Juli esté cuidada y resguardada, no me compete lo que hagan con esa persona, yo creo que Alfa la alertó porque ella no se preocupó ni nada”.

“No es la primera vez que pasa, lo que sucede es que en esta oportunidad fue con un celular y una persona que le tiró un supuesto beso”, dijo al respecto la mamá de la joven.

Y concluyó: “Entonces fue llamativo, no se asustó porque supongo que estaba vestida, hubiera sido más grave que ella esté sin ropa y le hagan eso”.