Gran Hermano: la mejor amiga de Agustín rompió el silencio

“Lo que me dice es como los padres de Agustín todavía no hablaron, no corresponde que ella hable, ella es además de amiga de Agustín, la novia de su mejor amigo. Lo que si me dice es que los medios y las redes sociales están siendo muy hirientes en estos momentos”, agregó.

En este sentido, el conductor reveló que "hay un enojo fuerte por parte de la familia de Agustín por las palabras que se han dicho contra él”.

“Acá me da la sensación que lo único que puede salvarlo a Agustín de una eliminación pronta es que diga que todo lo que dijo en la casa es mentira, que lo hizo para generar algo adentro, sino no se me ocurre, ya la ex dijo que incluso Guardis había manifestado que iba a mentir en la casa”, resaltó.

Qué dijo la mejor amiga de Agustín

