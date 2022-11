La pelea completa de Coti contra Alfa por los jugos en polvo

527.jpg

La rubia dijo que Alfa le quería robar ese sobre. “Voy a empezar a llevarme jugos yo también, a ver qué dicen”, lanzó el mayor de la casa más famosa.

“No lo estoy ocultando, lo tengo. Dejá de romper los huevos, Alfa. Dejá de romper los huevos. No te estoy molestando hoy, no seas rompebolas”, le gritó la correntina al vendedor de autos..

“No te estoy molestando, te estoy diciendo que dijimos que nadie encanuta nada. Quiero hacerme un jugo y no hay”, le respondió Walter.

“Pará con el gritito, te estoy diciendo que te encanutaste un jugo”, continuó Alfa contra Coti, para luego pedirle a Romina, la matriarca de la casa, “que ponga en órbita a la nena”.

Coti se enojó y recriminó que “siempre quiere decirle qué hacer a todos”. “No sé quién te crees que sos”, le dijo la litoraleña al parroquiano de "Pepino".

“¿Y vos sí te podés encanutar un jugo?”, le preguntó Alfa a Coti. “Más vale que sí”, respondió ella a los gritos.

Constanza aseguró que “le chupaba un huevo” el reclamo de Walter, por lo que él le contestó diciéndole que a él “le chupaban dos” y asegurando que la correntina había “quedado expuesta ante las cámaras”.

“Vivir dos meses más así es intolerable”, le dijo Alfa a Gran Hermano en el lugar donde se realizan las nominaciones.

“Romi me dio bronca, lo juro, y no es por mala, sino porque no porque no fue capaz de decirle nada. Cuando es en su contra, sí salta con todo”, le comentó Coti a Daniela Pestañela.

“No sé qué es lo que va a hacer Romina al final, si va a estar con nosotros o no y si nos va a defender a nosotros”, expresó Constanza contra la diputada mandato cumplido

En la discusión que luego tuvieron Romi y Coti, la ex legisladora le aclaró a la correntina que no se dio cuenta de que Walter la intentó meter en la discusión, y le aconsejo a la joven que “baje un cambio y sea menos caprichosa”.