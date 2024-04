Gran Hermano: la reacción de Catalina al conocer que Furia tiene leucemia

Este lunes se conoció el parte médico de Juliana "Furia" Scaglione, la jugadora más polémica de Gran Hermano. “Tengo leucemia. No tengo que tratarlo porque está en nivel uno y no pasa nada si no crece. Todos los meses me tengo que sacar sangre para ver qué onda”, contó la participante frente a sus compañeros.