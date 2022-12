Gran Hermano: la reacción de Daniela al ver la espontánea de Coti

https://twitter.com/GranHermanoAr/status/1605367096761892866 La espontánea de Coti que dejó fuera de juego a Daniela Seguí el minuto a minuto de #GH2022 en https://t.co/Ppl6ji2TwC #GranHermano pic.twitter.com/MjnF4sd0eX — Gran Hermano (@GranHermanoAr) December 21, 2022

“No lo puedo creer. Jugó. Me parece perfecto porque es un juego. Me parece excelente jugadora y como persona no la conozco”, expresó Daniela, luego de ver los videos del momento en el que Coti utilizó la nominación espontánea en contra suyo y de Julieta.

Ahora, Daniela tiene la posibilidad de entrar nuevamente y advirtió que su juego será mucho más fuerte, ya que vio la información que necesitaba.