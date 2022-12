La reacción de Daniela al ver que Thiago la eligió para volver a Gran Hermano

Sin embargo, este miércoles, el oriundo de González Catán votó a Pestañela para que regrese a la casa y esto la tomó por sorpresa, ya que ella pensó que votaría a Agustín.

"No esperaba que me vote. Ya no espero nada de los hombres", declaró la última eliminada cuándo Santiago del Moro le preguntó que sintió al ver las imágenes.

Si bien Daniela dejó en claro que si se da su regreso no volvería a estar con el joven de 19 años, parece que la declaración de su ex novio la conmovió.