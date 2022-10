La reacción de Tomás Holder al descubrir qué le metieron antes de entrar a la casa

gran hermano

Tras la polémica en las redes sociales, Holder fue llamado al confesionario, donde la voz de Gran Hermano le pidió que revisara sus bolsillos.

"Necesito que chequees tus bolsillos, porque nos contó tu madre que te dejó una cartita con algo afectuoso", le advirtieron a Tomás, quien no pudo contener la emoción al enterarse del gesto. "Mamá, si estás viendo esto, te amo y te agradezco por haber venido hasta acá. Se que esta carta no la voy a poder leer ahora pero te agradezco de corazón", manifestó entre lágrimas.

¿Qué hay en el bolsillo de Tomás? Todos queremos saber y #GranHermano se va a encargar de averiguarlo





Gran Hermano le avisó al participante que no será sancionado por la acción de su madre, ya que él supuestamente no tuvo nada que ver y no sabía.

Quién es Tomás Holder de Gran Hermano

El conocido tiktoker Tomás Holder fue uno de los seleccionados en el casting de la casa de Gran Hermano. “Considero que soy un pibe muy avasallante, soy una persona muy fuerte", dijo en su presentación.

"Soy Tomás Holder, tengo 21 años y soy de la ciudad de Rosario. Soy influencer, me dedicó a todo lo que es redes sociales, hago presentaciones en boliches”, describió.

“Hago un personaje en las redes de un Tincho medio clasista, un poco homofóbico, típico rugbier viste. A la gente lo hace reír mucho y me encanta”, lanzó mientras en Twitter ya lo comparaban con Ricardo Fort.

“Me encanta verme gigante, esa sensación de estar todo venoso, grande, me gusta”, dice mientras en el video se ven sus fotos.