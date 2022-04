La respuesta escatológica de Cristian U a Emiliano Boscatto

Ante la denuncia pública, Cristian U salió a responder: “No hablo de este ‘mongo’ porque me ve y se mea encima”, lazó en primer lugar.

Y después cuestionó: “Si yo ejercía violencia de género, ¿por qué no me frenó? ¿Por qué no hizo nada?”, y lanzó: “No importa si sos gay, si veo que están tratando mal a una mina, salgo a defenderlas”.

Cristian U

Cuestionó entonces las declaraciones que alguna vez hizo Boscatto sobre su sexualidad: “Un pibe que sale en cámara que dice que se enfiestó a trece rugbiers, ¿qué estás haciendo diciendo eso? Vendiendo prostitución. Es tu intimidad y tu cama, hay personas que tienen la capacidad de hacer plata por entregar su cuerpo, porque de acá cero. No puedo discutir porque es entrar en el barro, yo soy de barrio y no de barro”.

“Vean cada momento y miren que el pibe no tiene ninguna neurona viva, cuando organizan mi reingreso a la casa me dijeron que debía reingresar rompiendo las reglas porque el programa se iba a la mier… en rating, me dijeron que necesitaban que entren cuatro personas y ahí dije que quería a Rocío, y Emiliano me venía llorando para que diga su nombre”, añadió en diálogo con Juan Etchegoyen.

“Volvió a ingresar y salió segundo gracias a papá (hablando de sí mismo) Entonces mirá qué pelotu… que soy, me voy, entro, hago entrar gente, son así estos pibes, dignidad, voluntad y admiración cero porque no les da el mate”, sostuvo el ex Gran Hermano.