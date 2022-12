La revelación de Cata sobre el presunto noviazgo de Alfa con una famosa actriz de Hollywood

La revelación de Cata sobre el presunto noviazgo de Alfa con Sharon Stone

"Cata" de GH se confiesa en #LAM



"Antes que Agustín, me quedo con Alfa".



"Alfa me contó que fue novio de Sharon Stone".

Sin embargo, sorprendió a todos al revelar que no creía ninguna de las historias que contaba Walter y que hasta llegó a decir que estuvo de novio con Sharon Stone.

"Me dijo 'fui novio de Sharon Stone'. Cuándo me dijo así le dije dame un autógrafo, encima es hermosa. Y él me decía que tenía fotos, pero no había celular en esa época", contó "Cata", que causó sorpresa en todo el piso al revelar esta insólita anécdota.