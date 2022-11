La Tora contra Alfa en Gran Hermano: "No entiendo como lo sostiene la sociedad"

"Me refiero a la situación de Alfa con Coti, ¿salió todo en la tele? Me parece raro cómo la sociedad no lo haya votado", sostuvo. "Te entiendo", contestó Gran Hermano, mientras que Lucila seguía quebrada en llanto. "¿Por qué te angustiás tanto?", consultó el ojo que todo lo ve.

"Porque es una lucha diaria que vivimos la mujeres. En la casa fuimos nueve mujeres y todas vivimos situaciones de acoso o abuso. Siempre digo que voy a creer en quien me cuente eso, y menos mal que no estaba yo ahí porque le hubiese roto la boca, lo mato. Me iban a expulsar de la casa Nunca voy a permitir que un hombre acose o abuse a una mina, nunca", le dijo Lucila a Gran Hermano.

En una charla íntima con Nacho, la Tora aseguró que si bien estaba mal por la salida de Juan, su malestar se debía principalmente a otra razón. "Es una lucha que venimos todos los días con las pibas y yo la voy a seguir adentro, afuera, a dónde sea", sostuvo.

También dialogó con Daniela, quien comentó que ha sufrido un acoso sexual, que Agustín señaló que lo hecho por Alfa con Coti no fue algo de la misma índole. Cuando se quebró en llanto, fue consolada justamente por esas dos compañeras.