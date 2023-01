Gran Hermano: la tragedia familiar que sufrió la familia del Conejo

"Volvíamos de Buenos Aires, mi hermano, mi mamá, mi sobrino, mi cuñada y yo. Nos agarró la lluvia, mi hermano conducía, no pudo sostener el vehículo, subió contra el guardarraíl, se quebró y se incrustó en el auto. Murieron mi hermano de 50 y mi sobrino de 9", comentó la mujer en diálogo con Ulises Jaitt.

Y agregó: "Fue duro para todos, nos marcó y mucho".

En cuanto a la participación del Conejo, Norma reflexionó: "Estoy muy contenta. Cuando se anotó en el reality nos pareció que no era lo que queríamos para él, por la exposición. Somos gente de un pueblo y no estamos acostumbrados".

La relación entre Conejo y Coti

"No la conocemos a Coti, la vi detrás de una pantalla. Me la crucé en lo de Georgina (Barbarossa) y la noche de eliminación de Alexis la vi dos segundos en un pasillo, no puedo opinar mucho de cómo es, solamente lo que veo, es una chica muy bonita y no mucho más", señaló.

Al ser consultada si le gusta Coti como "nuera", Norma fue contundente: "No se si me gusta. No la conozco, pero si Alexis esta bien, perfecto".

En referencia a si lo benefició o perjudicó en el juego, la mamá del Conejo manifestó: "En un momento lo perjudicó porque tomó mal el juego y porque la gente juzgó a la persona detrás del juego".