Gran Hermano: la verdad sobre Juan y su muñeco de Flash

La verdad sobre Juan y su muñeco de Flash

juan muñeco flash

En esta ocasión, los dos ex participantes del reality se reencontraron en un taxi, más precisamente en el auto de Juan, quien además de participar en los programas de televisión a los que lo invitan, retomó su trabajo como taxista.

“Miren quién me vino a buscar”, dijo Mora mientras grababa un video que enseguida se hizo viral en TikTok, y al mismo tiempo mostraba a Juan manejando el taxi. El conductor, con su infaltable muñeco Flash en una mano, se acercó a la cámara y aseguró que irían por la revancha. “Vamos a volver a entrar los dos, eh, vamos los monitos”, exclamó ante la mirada de Mora que apenas escuchó la palabra ‘monitos’ empezó a hacer señas negativas con el dedo. “No, no, los monitos no”, remató la ex jugadora de Misiones entre risas.

Pero no solo los exparticipantes del ciclo más visto de Telefe se hicieron famosos y son reconocidos por la gente. El muñeco del superhéroe que sujetaba Juan en cada instante del programa también tiene sus rerpercusiones afuera de la casa. Tanto es así, que el taxistadecidió crearle una cuenta de Instagram bajo el nombre @flash.reverdito. Para la sorpresa de todos, ya tiene cerca de 4 mil seguidores que pasan también a dejarle sus mensajes en los divertidos posteos que comparte.

Sin embargo. Mora aseguró en un video de TikTok que Juan no tiene un solo muñeco, que son varios y lo mostró sujetando varios "Flash".