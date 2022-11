Gran Hermano: las chicas enfrentan a Daniela por "llevar y traer"

Julieta dijo que no sabía del lleva y trae pero quiere que si tienen un problema lo hablen directamente y no se agarren en grupo contra una. Acto seguido, Julieta contiene a Daniela que es un mar de lágrimas.

"Fíjate vos las cosas que te vas a guardar y las que vas a contar ahora. Pero que no te vean llorando acá porque parece que sos culpable", le dijo. Por si esto no fuera suficiente, en ese momento empezó el proceso de nominaciones y Alfa en la cocina tuvo un fuerte cruce con la "Tora” Lucila. No te lo pierdas.

https://twitter.com/eeemiliano/status/1587656763117010944 Acá está la pelea de Alfa y la Tora.

Parece que la Tora tuvo un día difícil y hasta tuvo algún cruce con Nacho y Juan por lo que le contó a Daniela después en el cuarto. #GranHermano pic.twitter.com/7BlzNoaxQ0 — emi (@eeemiliano) November 2, 2022