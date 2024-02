Las dos advertencias de Gran Hermano a los participantes

“Sin embargo, Virginia, he notado que en más de una ocasión has revelado o dado a entender algunas cuestiones vinculadas con el afuera, que si bien no interfirieron en el juego, no lo puedo permitir. Virginia ha sido advertido y confío en que no volverás a incurrir en esta transgresión”, siguió.

Por otro lado, la voz de Gran Hermano también tenía que regañar a todos los jugadores en general. “Asimismo, quiere referirme también a todo el grupo ante ciertas situaciones que atentan contra el respeto y contra la sana convivencia”, comenzó.

En ese sentido, advirtió que no es su responsabilidad involucrarse “en las peleas que existen entre ustedes”, aunque sí se meterá “cada vez que la forma en que dirimen sus diferencias se aleja tanto de lo que debe ser un trato civilizado”.

“No voy a tolerar los agravios desmedidos, los insultos, las ofensas reiteradas o, como observé recientemente, a Juliana, arrojando comida en medio de una discusión. Se trata de una falta de respeto absoluta, pero no solo entre ustedes, sino también ante quienes los miren diariamente. Esta es mi última advertencia, la próxima vez aplicaré severas sanciones”, cerró contra Furia.