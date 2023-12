Las fotos de Zoe de Gran Hermano tomando sol en microbikini

image.png

"Playita", escribió en la publicación de Instagram. La repercusión en redes no se hizo esperar. El posteo acumula miles de "me gusta" y comentarios por parte de sus seguidores que elogiaron su look y sus poses. "La Barbie" de la casa de Gran Hermano comenzó dando que hablar tanto dentro como fuera del programa, marcando tendencia y compartiendo su vida sin reservas.

Quién es Zoe, una de las nuevas participantes de Gran Hermano

Zoe Bogach tiene 20 años, oriunda de Buenos Aires ama ir a la peluquería, hacerse las uñas, salir y comprar ropa, e irse de vacaciones a Miami y Punta del Este. Ha llegado a decir que quiere ser Wanda Nara.

"De grande quiero ser como mi mamá y tener la vida que tiene porque viaja con el novio, va al gimnasio y compra ropa, es lo único que hace. De chiquita tuve en casa a chicas que limpiaban y ordenaban en mi casa, que hacían todo. Así que de grande me cuesta hacerlo", reveló la jugadora.