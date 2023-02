Gran Hermano: las primeras reacciones tras la salida de Alfa

Tras el impacto de la noticia, Julieta, la estratega que generó esa placa final, y Daniela abrazaron a Romina. En tanto, "Alfa" se levantó del sillón y encaró ofuscado hacia el cuarto a buscar su valija, ante la mirada impávida de Camila, Marcos, la Tora y Nacho, que luego se acercaron a saludar a la ganadora de esta gala de eliminación.

Al salir del cuarto, a Walter lo esperaba Camila en la puerta, él la abrazó y le dijo: “sos una contra seis ahora, cuidate mucho”. Sin muchas muestras de cariño, Alfa caminó refunfuñando en contra de los "peronistas y los perucas", porque pensaba que la manifestación de la puerta era en apoyo a Romina cuando en realidad era una protesta por un aumento salarial de los trabajadores del sector.

Antes de retirarse, hizo un último pedido: “Sin canción, no quiero ninguna canción”, haciendo alusión al tema que cantan los que hermanitos que se quedan al eliminado con la música de la session de BZRP y Quevedo.

En medio de la confusión por el lío que se escuchaba afuera de la casa, en la cocina, se podía ver a una Romina feliz, que no paró de agradecer el apoyo de la gente haciendo corazones con los dedos junto a la Tora a una de las cámaras, y manifestó: “A todas las compañeras, compañeros, amigas, amigos, familia, todo”.

Ya todos reunidos en el sillón, Nacho aseguró: “Se fue recaliente”, a lo que Julieta señaló: "se fue re mal, re mal”. Por su parte, Lucila, quien admitió que no creía que él abandonaría el certamen, comentó: “Estuvo toda la semana diciendo que él mañana iba a comprar, que iba a desarmar la valija. Subestimó todo el tiempo la placa, a nosotras nos subestimó. Todo el tiempo decía que se iba a quedar, no digo que no lo digas, pero tampoco delante de tus compañeros, y es lo que dije: ‘Loco, no subestimes así'”.

“No hay que subestimar a la gente, porque la gente todo o ve, y ahí cuando subestimas a la gente y ven que te la creíste, la gente te sacó”, continuó la Tora.

Recién en ese momento, Camila volvió a abrir la boca y dijo: “Encima los dos juntos, era como un montón”.

Las reacciones de la casa tras la salida de Alfa

