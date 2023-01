Llanto desconsolado: la crisis de Daniela en Gran Hermano

"¿Por qué no puedo encontrar a alguien que esté bien conmigo, me quiera y me valore?", se la escucha decir muy angustiada y llorando.

Luego, agrega: "Se que soy yo y me va a costar un montón, pero lo voy a hacer".

Inmediatamente, la ex diputada y Camila la consolaron y le dieron palabras de aliento para que el malestar pase y pueda sentirse mucho mejor.