Gran Hermano: los consejos de Ariel a Camila para intentar enamorar a Marcos

En las últimas horas, Ariel tuvo una charla con Camila y le dio unos consejos para que intente enamorar a Marcos. El parrillero se acercó a la pianista para preguntarle cómo estaba tras la crisis que tuvo, y le dijo que la notó "apagada".

"Yo cuando pensaba en Gran Hermano, pensaba en estas cosas. No en estar pipiriripipi y viendo, y hablando mal", confesó Ariel.

La charla se puso más picante cuando el dueño de Arilandia le preguntó a Camila sobre cómo están las cosas con Marcos, ya que estaba al tanto de que le gustaba y nunca supo si pudo avanzar con él.

"Me sigue gustando. Yo solo se lo dije a las chicas, pero las chicas no dijeron nada", aseguró la pianista, aunque luego se corrigió y dijo que "no le gusta", sino que "le parece lindo".

"Voy a aprovechar las fiestas para bailar con él, y si no, afuera. Es que soy muy lenta, Ari. A mí no me sale, yo no sé activar", sostuvo Camila.

"La cag... es estar acá adentro. Quizás en un boliche, con un gin tonic, se activa", opinó el parrillero, aunque luego bromeó con que "debe chamuyarlo" hablándole de cerca, con la excusa de no escuchar bien por la música.

"No me sale chamuyar. Hace un mes y medio que me parece lindo, imagináte cómo avancé", concluyó Cami.