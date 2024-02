Los participantes de Gran Hermano compiten por una casa: quiénes ya quedaron eliminados

gran hermano juego por la casa 1.jpg

El desafío consiste en estar atados por horas a una maqueta gigante que simula ser la casa que pueden ganar. El último en resistir es quien resultará el gran ganador del premio y cumplirá el sueño de la casa propia. Cabe recordar que también es uno de los premios para quienes queden en los primeros puestos de la gran final de la casa más famosa

La prueba consiste en aguantar parados y atados las horas que sean necesarias, sin soltarse, tampoco pudiendo ir al baño. Además, tienen prohibido sentarse en el suelo y tampoco pueden apoyar la cola en la estructura.

gran hermano juego por la casa.jpg

El año pasado fue Maxi, el cordobés, quien ganó el auto en una prueba del mismo estilo y en este Gran Hermano 2023 subieron la apuesta del premio, el que ilusionó a todos jugadores, menos a Rosina que no pudo participar porque fue sancionada ya que rompió la regla principal del “congelados”, al preguntarle a su madre por su gatita, y Gran Hermano la sancionó con prohibirle participar por la casa, que es la prueba del líder de la semana.

De igual manera, la persona que gane la casa, también ganará el liderazgo de esta semana, por lo que no irá a placa y se asegura siete días más en competencia. También tendrá el beneficio de salvar a uno de sus compañeros de placa y de subir a otro.

Rosina, Emanuel y Nico fuera de juego por la casa de tres ambientes

Si bien Rosina fue descalificada por la producción por haber roto una de las reglas del juego, Emma Vich también quedó afuera del desafío. El participante por decisión propia abandonó la prueba y, de esta manera, solo nueve quedaron en competencia por la casa.

gran hermano juego por la casa.mp4

Cuando Gran Hermano comunicó la sanción de Rosina, Emma fue a pedirle a la producción cederle su lugar a la uruguaya, para que no pierda la posibilidad de jugar por la casa. Como no fue posible, comenzó el desafió y cuando ya no aguantó, se soltó y se fue a hacerle compañía a Rosina.

En el caso de Nico, rompió una regla vital del juego al sentarse en el piso, cosa que está terminantemente prohibida, por lo que quedó eliminado.

gran hermano juego por la casa 2.mp4