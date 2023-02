Gran Hermano: los participantes no sabían lo que es la Mesopotamia

"¿Mesopotamia?", preguntó Rodolfo, a lo que Nacho respondió: "Norte, todo el norte, la parte de Corrientes...". "¿Se llama Mesopotamia?", replicó su padre, a lo que su hijo insistía que estaba en lo correcto.

En ese momento intervino Lucila, y manifestó: "¿Eso no era de otra cosa? No quiero hablar boludeces, por eso digo, ¿eh?", y no dudó en llevarle la incógnita a su madre, Gladys, y a la hermana de Marcos, Valentina, pero ninguna pudo contestar correctamente.

"Es montañas, ¿o no?", acotó Julieta Poggio confundida. "No, yo digo el norte, que comparte clima, fauna... ¿Vos, Romi, te acordás?", le dijo Nacho a Romina Uhrig. "No me acuerdo bien, pero sí", confesó ella.