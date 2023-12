Lucía de Gran Hermano se cansó del maltrato de Juliana: "Cerrá el..."

A Furia esto no le gustó para nada y apuntó contra la mendocina: "Mirá quién habló, la burra. Empezamos con los adjetivos calificativos parece...". Por eso, Lucía no se quiso quedar callada y explotó para defender a su hermanita.

"Furia, cerrá el orto antes que te clave una...", explotó la jugadora de fútbol salteña, aunque no se pudo escuchar el final de la frase. Ante esta amenaza, Juliana volvió a contestar con ironía y señaló: "¡Vamos! Alguien que me puso los puntos y de la manera que a mí me gusta".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/TronkOficial/status/1737888842605027774&partner=&hide_thread=false SABRINA: "Alguien me sacó el blanco?"

EMMA: "Querés blanco? acá hay."

SABRINA: "Nono ya encontré a la chorra."

FURIA: "Mirá quién habló, la burra. Ya empezamos con los adjetivos calificativos parece."

LUCIA: "Furia cerra el orto antes que te clave una..."#GranHermano pic.twitter.com/Ykd9L8DDEt — TRONK (@TronkOficial) December 21, 2023