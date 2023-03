Luisito de Cuestión de Peso estalló contra Romina de Gran Hermano: "Es ignorante"

En particular sobre Romina dijo: "Te voy a decir algo que me lo dijeron los médicos, no es que es algo mío, y me decían que la gente que está alrededor nuestro peca de ignorante, ella no se pone en los zapatos del gordo y no hay que opinar de los cuerpos ajenos, meterse con el cuerpo de alguien no está bueno porque no sabe como le puede afectar a la otra persona”.

luisito cuestion de peso contra romina GH

Además, resaltó los problemas psicológicos que puede traer tener exceso de peso:“ Si estás débil quizás te agarra una depresión y caes en un pozo que no te salva nadie, hay gente que se muere de obesidad por estos temas, por no querer pedir ayuda y creer que todo llega de arriba”.

“Yo veo Gran Hermano porque me gusta y no sólo ha pasado con Romina esto de los dichos gordofóbicos, también ha pasado con Alfa, a mi me da tristeza lo que dijeron porque decirle y hablar de sus hijas, o Alfa diciéndole ballena a uno, fueron muy feos esos comentarios y me causaron angustia”, dijo.

Luego reflexionó: "Estamos en el 2023 y no aprendimos nada como sociedad y te quieren vender que aprendimos y no, no aprendimos nada, al rengo se lo critica por rengo, al gordo por gordo, al negro por negro, estamos en una sociedad que no acepta a las personas como son”.