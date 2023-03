Gran Hermano: Marisa Brel reveló que casi renuncia por Laura Ubfal

Más allá de ese recuerdo, Brel negó haber tenido recientemente una pelea violenta con Ubfal: “Ayer leí en Twitter que me había agarrado de los pelos con Laura Ubfal. Me desperté y tenía explotado el teléfono. ¿Qué cabeza puede inventar que le arranqué la peluca, que no tiene, y que nos tiramos sillazos, que nos fuimos a las piñas? Yo soy una persona cero violenta”. “Ya no miro más Twitter porque me agoté, me sacó mucha energía. Twitter, por ahora, cancelado”, sentenció.

Por otro lado, Brel habló de qué futuro les ve a los participantes de Gran Hermano: “Julieta Poggi obviamente va a estar en este medio sí o sí porque viene de chiquita con su formación maravillosa. Nacho tiene que quedar, tiene que ser protagonista de la próxima serie de Cris Morena. A Marcos no sé si lo veo en los medios, tal vez con una carrera de modelaje internacional porque es perfecto. Daniela me encanta. Hoy decían que Daniela para el Bailando por un Sueño, está bueno”.