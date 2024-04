Martín Ku descolocó a Furia tras la eliminación de Catalina en Gran Hermano

FURIA MARTIN KU

Durante una charla en la habitación, Furia destacó que Martín no tuvo sensibilidad por la salida de Catalina y su contrincante respondió sin tapujos: "Yo no me pongo triste por el juego". Ante esto, Juliana continuó: "Pero con Cata te estabas llevando mucho mejor". Una respuesta inesperada que llegó después fue la del Chino: "Sí, pero no porque se vaya me voy a poner triste. Es hermoso estar afuera".

De todas maneras, Furia retrucó y dijo: "No, Martín. No hay mejor lugar que este. Yo no me quiero ir afuera. Me quiero quedar acá por el resto de mi vida. Soy muy feliz acá adentro". Una confesión que, sin dudas, emocionó a los fanáticos de una de las jugadoras más queridas de GH.