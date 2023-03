Martina amenazó a la producción y fue repudiada en las redes

Por su parte, la siempre polémica Martina Stewart - encargada de ayudar con su 'campaña' a Nacho Castañares - fue captada en una conversación con el rosarino y primer eliminado de la competencia, donde la profesora de educación física comenzaba diciendo que iba a "perder" la "poco dignidad" que le quedaba.

Inmediatamente, continuó: "No creo que sean tan hijos de mil p... de tocar ese tema devuelta", en referencia a su vídeo de presentación que obra en poder de la producción del certamen de convivencia, donde la joven se refiere de forma despectiva a la bisexualidad.

En torno a eso, Holder respondió: "No, no creo, esta vez no... y si lo hacen, bueno", aportó, restándole importancia al asunto. A lo que la oriunda de Tigre replicó: "Si lo hacen, los hago mier... acá adentro", configurando una clara amenaza contra la producción de Telefe.

El vídeo subido a la red social TikTok cosechó muchos mensajes en contra de la tigrense pidiendo, incluso, su expulsión. Lo cierto es que estas son las situaciones que han demostrado por qué Martina fue la segunda eliminada, casi sin oportunidad de 'jugar' dentro de la casa más famosa del país.

Por su parte, la producción de Gran Hermano decidió revelar su primer casting y no el vídeo al que hace referencia Stewart.