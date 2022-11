Martina de Gran Hermano con Jorge Rial: "Romina lo trató de violador a Agustín"

Consultada en C5N sobre situaciones que no se vieron de la casa, la ex concursante Martina sorprendió y reveló: "Romina lo trató de violador a Agustín, palabras textuales, y no estuvo bueno".

"Quizás no lo mostraron porque no estuvo bueno. Se lo dijo por las caras que hacía cuando estábamos en la fiesta, por los juegos", detalló Martina, y completó: "Fue en el cuarto la charla, pero no estuvo bueno cómo habló de él... él no estaba".

Martina Gran Hermano