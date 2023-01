Maxi, cansado de las fiestas que se hacen en Gran Hermano: "Tengo ganas de..."

"No lo digo por el hecho de ponerme hasta las nueve (de la mañana), lo digo por el hecho de tomarme unas birras más. Estoy acostumbrado a eso", continuó Maxi.

"Lo que pasa es que el chupi es un arma de doble filo", le explicó Ariel a su compañero.

Lejos de terminar ahí, Maxi siguió con su descargo. "Preferiría que me dejen no ir. Seguir el ritmo del día a día, acostarme o levantarme a la hora que quiero. Estar ahí aburrido y caretear que es divertido... los chicos tienen una energía bárbara y lo entiendo. Pero todo el tiempo me pasó así. Cuando estaba Tini no me costaba tanto", declaró.

Y, siguió: "En las primeras fiestas teníamos la ilusión de que eran fiestas, pero cuando vimos que era solo una latita...".

"Entiendo los porqué, pero digo lo que me pasa a mí. Tengo ganas de una caravana en serio, pero tiene que ser así. Me cuesta", concluyó el cordobés.