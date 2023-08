Maxi de Gran Hermano fue víctima de un violento robo en el auto que se ganó

maxi gh auto.jpg

Maxi contó cómo fue el robo: "Hoy me chorearon, me rompieron el vidrio del auto, me afanaron la pantalla. Me vi con una imagen tan tétrica que la verdad estuvo dura de masticar, de pasar la amargura. Pero ya estamos firmes para solucionar lo que tenga que ser. Les mando un beso a todos, que tengan un muy feliz comienzo de semana. Hay que sonreírle a todo, como venga. Con una sonrisa, se pasa todo".

Nacho Castañares dio detalles en el programa de streaming "Fuera de Joda" del violento robo que sufrió Maxi: "Le rompieron el vidrio del auto y le robaron. A Maxi le quisieron robar el estéreo, del auto que ganó en Gran Hermano".

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FTronnk_%2Fstatus%2F1686184232916291584&partner=&hide_thread=false #LAM Los chicos de #FueraDeJoda hablan del robo que sufrió MAXI

Le rompieron el vidrio del auto y le robaron la pantalla pic.twitter.com/AYhHGvIJrd — TRONK (@Tronnk_) August 1, 2023