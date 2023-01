Gran Hermano: Maxi no se banca más a Alfa y se lo hizo saber a Romina

Luego, le contó a Romina que Walter trató al nuevo jugador de "pelotudo" y "cabeza de termo" porque tiró en la pieza un desodorante que a él no le gustaba.

"¿Quién te pensás que sos? Ariel no le dijo nada y está claro que el chabón es fuertazo afuera, y eso es lo que más impotencia me da", manifestó el novio de Juliana.

"¿Cómo puede ser que no lo vean de afuera? Además, todos los que entraron, se le atrincheraron con él. Juzga como se le cantan las pelotas y los huevos. Discrimina, es soberbio, basura y la gente lo banca, la gente lo saca primero de la placa", continuó Maxi contra Alfa.

ALFA SE ENTERÓ DE LO QUE MAXI LE DIJO A ROMINA EN GRAN HERMANO

La exdiputada obviamente habló de su charla con Maxi, primero con Julieta y luego con Walter. "Yo ya lo pensé, hay que avivarlo, yo me di cuenta", opinó la actriz.

"Maxi me tiene una bronca... yo no soy tonto", declaró Alfa con respecto al cordobés. No obstante, negó que se le acerquen a él por conveniencia.

"Me tiene bronca. No ve la hora de que me vaya. Soy su principal escollo acá adentro. Me busca todo el día. Puedo estar equivocado, pero la gente ve que no soy una personaje", sentenció Walter.