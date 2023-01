Gran Hermano: Maxi y Alexis no entienden cómo Alfa sigue en la casa

"No sé. Me da mucha impotencia", indicó el novio de Juliana con respecto a la continuidad de Walter en el reality.

Por su parte, el Conejo llegó a una llamativa hipótesis con respecto al éxito de Alfa: "Puede ser que tenga un perfil como el de Ricardo Fort, él era re soberbio y a mí en casa me daban ganas de verlo". Ante esto, Maxi comentó que no le caía bien el mediáticofallecido, pero agregó: "Si o sí a la gente le divierte que haya una persona así".

Los dos cordobeses repasaron algunas de las desafortunadas declaraciones desagradables de Walter, como por ejemplo, haber tenido dichos homofóbicos o decirle "gordo ballena" a Ariel.

Ante esto, Maxi sostuvo: "Yo ya no puedo. No hace falta que haga nada porque todo lo que él representa me revuelve la panza".

Alexis entonces señaló que Walter ahora "está rodeado por un grupo", a lo Maxi acotó que todos los que ingresaron a la casa en el repechaje se pegaron a él "para llegar lo más lejos posible", pero estiman que, en algún momento, esa unión va a colapsar.

"Este cristiano está acá adentro porque la está sufriendo como un culiao. Se la van a hacer sufrir así llegue hasta a ganar. Va a sufrir hasta el último día y cuando se vaya de acá, se va a querer cortar las pelotas, por lo sorete que es", disparó Maxi contra Alfa.