Gran Hermano: Mora le dio información del exterior a Nacho y su reacción fue muy divertida

Ante la insistencia del participante, la joven terminó confesando que los fanáticos de Gran Hermano fantaseaban con que tuviera una relación romántica con Thiago, uno de sus mejores amigos dentro del certamen.

https://twitter.com/FBI95366692/status/1638100636083314689 Nacho: "¿El mío más flashero, cuál fue? (shippeo)

Mora: "Con Thiago"

Nacho: "¡En serio!

Mora: "¡Ayyy! No sé sí lo podía decir"

Nacho: "Qué divertido ¡Me muero! No te va a pasar nada, si no me afecta en nada, es qué ME DA TERNURA..."

MUERO DE AMOR #GH2022 #Nachiago pic.twitter.com/7BGWj65HYk — LIBRA (@FBI95366692) March 21, 2023

"¿En serio?”, atinó a preguntar el rubio antes de estallar en una carcajada. “Ay, ay, ay. Me muero”, dijo Julieta de fondo al tiempo que se cubrió la boca por la sorpresa.

“No sé si lo podía decir, no me reten”, empezó a lamentarse Mora. “No te va a pasar nada si no me afecta en nada. Me da ternura”, la calmó Nacho, que parecía feliz de haberse enterado.

En ese sentido, recordó algunos momentos que compartió con el joven de González Catán y que pueden haber sido malinterpretadas por el afuera: “En la promo hay una parte que estoy en la pileta así (abrazado) con Thiago y él me está por dar un beso”.