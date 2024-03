Gran Hermano mostró todo lo que pasó en la picante cena entre Furia, Agostina y Lisandro

Entre insultos y chicanas, la pelea fue escalando con amenazas entre ambos, y también Agostina, que saltó en defensa de Licha.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/GranHermanoAr/status/1764467044949295155&partner=&hide_thread=false La cena más tensa y violenta hasta el momento



Mirá #GranHermano en https://t.co/Ppl6ji2TwC y viví el reality gratis las 24hs en @directvla y @dgo_latam pic.twitter.com/gwPRYrmH5v — Gran Hermano (@GranHermanoAr) March 4, 2024

“Te hacés el pelot… y todo el tiempo hablás por atrás. Ojalá ganes el juego así la vida me vuelve a demostrar que los narcisistas de mier… dominan el mundo”, le dijo Juliana a Lisandro, cuando comenzaba a levantar la temperatura.

Si bien Lisandro intentaba no responderle, llamó “abusiva” a Juliana, y sentenció: “Yo me banco tu juego y que vengas de la nada a decirme ‘ciruja’, ‘pelot…’ y que me digas lo que quieras”.

Cuando ya terminaba la cena, Agos trató a Furia de “crota y parásito”. La deportista se puso cara a cara con ella y volvió a tratarla de “envidiosa”, en otro de los momentos de mayor tensión de la noche.

“Te voy a matar, flaco. Te lo digo así. Y a vos afuera te hago mierda”, les gritó Furia a Lisandro y Agostina, respectivamente, mientras que la expolicía continuó llamándola “inútil”, mientras empezó a suponer que se trataba todo de una estrategia en su contra.