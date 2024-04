No fue solo en Gran Hermano: el nuevo drama de Romina Uhrig y su sobrino

Luego de esto, agregó: “Me pone mal que porque yo esté mal con mi tía yo no pueda ver a mis primas hace meses. Yo extraño un montón a mis primitas y eso me afecta. Yo iba prácticamente todos los fines de semana para la casa de ellas y entre semana Romina me escribía a ver si podía ayudarla y siempre las veía a las nenas”.

sobrino Romina Uhrig

En este sentido, Fabián no dudó en hablarle directamente a sus primas: “Les mando un saludito a Mía, a Feli y a Nina. Ni siquiera puedo hablar con ellas por teléfono, con la única que hablé hace unos días fue con Mía porque querían tener una mascota, un hámster o algo así”. Asimismo, sumó: “Yo con Romina no mantengo vínculo y compartimos muchas cosas, duele no conocerla y la decepción, desconocerla y saber que no es la misma que era antes. Son dolorosos los dichos de ellas y creo que se la creyó y no reconoce que la familia siempre estuvo para ella, algunos panelistas dijeron que nosotros le pedíamos plata y no era así. Ella se alejó y de vez en cuando, si se siente sola, vuelve”.

“Duele no compartir los mismos momentos que antes si compartíamos. Molestan algunas cosas que dice Romina o que ella cuenta. Hoy la desconozco y esa es la realidad, no sé cómo es Romina hoy, no la conozco hoy y es otra persona. Veo que no reconoce sus errores y no acepta la responsabilidad de sus hechos”, concluyó Fabián.