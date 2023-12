Nuevo descuido en Gran Hermano: enfocaron a Martín Ku desnudo

martin ku desnudo

La primera fue Catalina Gorostidi, que fue enfocada mientras se limpiaba la zona íntima. Luego siguió Joel Ojeda, a quien poncharon cuando se sacaba el calzoncillo. También existe el caso de Isabel De Negri quien contó que mientras se cambiaba el corpiño escuchó voces detrás del espejo del cuarto de mujeres y se mostró muy molesta.

“Recién yo me estaba cambiando y se escucharon voces que decían ‘Feliz Navidad’ y no sé qué… Decían ‘Isabel está en tetas’ porque yo me estaba cambiando. Ahí los saludé, viste”, fueron sus palabras exactas sobre esta situación.