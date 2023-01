Nuevo round en Gran Hermano: Ariel y Alfa se dijeron de todo

“¿Quedó claro, no? A mí la gente hipócrita y los manipuladores no me van. Desde el primer momento intentaste usar una mujer vulnerable, no me interese que me hables. Ni buen día me digas”, le dijo Alfa a Ariel en la cocina.

El parrillero le respondió: “No me importa lo que te interese a vos. Estamos acá para hablar, te voy a hablar, papito mío. Ahora más nunca, hasta que me saques te voy a hablar todos los días”.

Luego, mantuvieron un cruce en la pileta, ya que Walter le pidió por favor que espere 10 minutos para ingresar debido a que estaba terminando de limpiarla, pero poco le importó a Ariel, quien se metió igual.