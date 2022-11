Picante conversación entre Romina y Coti por una pelea con Alfa en Gran Hermano

"Yo no entendía nada por qué te enojaste conmigo", comenzó diciendo Romina. "Pero, ahora vos entendes por qué me enojé o no?, respondió Coti.

"Porque vos decís que yo no te defendí", contestó la oriunda de Moreno. "No, no es por eso. Yo no en ningún momento te pedí que me defiendas. Simplemente, yo decía está Alfa y estoy yo, los dos diciendo cosas y vos me decís a mí que no te meta en mis líos, yo lo único que quería era que vos también le digas a él", explicó Constanza.

A lo que la ex diputada le dijo: "Lo único que yo escuché es que Alfa empezó a buscar jugos y yo lo escuchaba. Después viniste vos, sacaste un jugo, que yo ni cuenta me di, y empezaron a los gritos. Ahora, si yo veo que Alfa se está zarpando con vos, obviamente me voy a meter"