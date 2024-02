Picante cruce en el vivo de Gran Hermano entre Lisandro y Joel: "Envidioso y..."

"Quiero que se vaya Lisandro, se lo dije ayer en la cena y lo veo con posibilidades", lanzó Joel cuando Santiago preguntó quién quería que abandone la casa.

Licha prefirió no responderle y dijo que luego hablará con él porque "no quiere darle cámara". Pero lo que si mencionó es que: “Aprovechó la cena para chicanearme y decirme que él Chino me había traicionado y eso de conventillo y no me interesa. Entonces prefiero hablarlo después”.

Minutos después, el integrante de "El Imperio" fue salvado y ahí si arremetió contra Joel. "Yo acá me anoté por mí y lo dije en la cena de nominados. En una placa pedí que se vaya una persona y los sentimientos que tuve después fueron totalmente oscuros, enroscarme más en las ganas de que esa persona salga, que de quedarme yo acá", comenzó diciendo.

Embed - Lisandro salió de placa: Martín estalló de alegría y Joel se quiso morir - Gran Hermano

Y, agregó: "Jamás voy a pedir que alguien se vaya. Que la gente elija, que vote. No voy a decir el nombre de nadie al 9009 porque me parece de cuarta". Ante esto, el tripulante de cabina acotó: "Si, pero lo hiciste. La primera semana conspirabas en el cuarto".

"Estoy diciendo que lo hice. No te voy a dar relevancia", contestó Licha. A esta frase, Joel saltó: "Eso es de soberbio. Eso me molesta de vos".

"Nunca tenés las bolas para hablarlo en privado, cara a cara. Tenés que hablarlo con Santi, en frente, con el público. Después vamos y charlamos y no tengo problema. Vos el otro día tendrías que haber dicho envidioso, no pereza cuando te preguntaron los siete pecados capitales. Envidioso y resentido", disparó sin filtro Lisandro.