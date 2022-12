Polémica en Gran Hermano: acusan a Thiago de hacer trampa en la prueba del líder

Esta vez la prueba consistía en derribar partes de una especie de bowling, pero con un condimento muy especial: los participantes debían dar varias vueltas antes de hacerlo hasta marearse para luego tirar la pelota e intentar hacer caer los bolos.

https://twitter.com/GranHermanoAr/status/1608203760886489094 Así vivió la prueba Thiago el nuevo líder de la semana

Hoy 21:45 hs. Gala de Eliminación no te la pierdas con @santiagodelmoro por Telefe #gh2022 #GranHermano #Exclusivo pic.twitter.com/xrgzjmzuuu — Gran Hermano (@GranHermanoAr) December 28, 2022

Para hacer el lanzamiento de manera correcta no debían pasarse ni pisar una línea que estaba marcada en el suelo. Sin embargo, en varios videos publicados por los televidentes se puede ver que el joven de González Catán lo hace.

https://twitter.com/FDoficial/status/1608236172333006856 Me pregunto que harán los de #GranHermano después de que los chicos hayan dicho abiertamente lo que ya todos sabemos: que thiago pisó la línea y no debería haber ganado la prueba #gh2022 #gh22 pic.twitter.com/QCPMJ5ybrh — Pame Stupia (@FDoficial) December 28, 2022

Durante este miércoles, Maxi, Nacho y La Tora hacían referencia a esto y el cordobés deslizó que la producción no advirtió a Thiago para que no se vuelva a enojar. Es que en una de las pruebas anteriores, Agustín y el joven de 19 años no cumplieron con las reglas y fueron descalificados.

Esto hizo enfurecer a Thiago que se quejó y estuvo llorando durante un largo rato en la habitación por haber perdido el juego.