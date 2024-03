Polémica en Gran Hermano: Alfa insultó a Catalina y se dijeron de todo

Martín Ku ya le había dicho a Catalia que, con la complicidad de Manzana, lo molestarían hasta cansarlo. Tras esa broma de mal gusto, Gorostidi lo aplaudió: “Estos son compañeros en serio. Te amo Chino”. De inmediato, Alfa lanzó: “Qué boluda”; pero la pediatra reaccionó: “¿Boluda? Boludo serás vos, besitos”.

La discusión subió de tono cuando ella dijo: “¿Qué se siente que no te quiera nadie acá tampoco?”. “Ay nena, la verdad que ya me llenás las pelotas, te digo de verdad”, expresó el ex hermanito. Y agregó: “Me voy a ir a hablar adentro y me voy a ir a la mierda. Me estás casando huevona, tranquilita. Ya me estás cansando pelot...”.

“No me digas 'tranquilita'. Yo puedo hacer lo que se me cante el forro del orto, cariño”, cerró la médica. El hombre decidió retirarse y exclamó furioso: “Qué mina imbécil que es, por dios”. Sin embargo, Florencia se unió a los aliados de Catalina y le dijo en broma: "Que te diga pelot*** es una falta de respeto. Andá a quejarte".