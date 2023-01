Por qué Gran Hermano le llamó la atención a Alfa

En primer lugar, el participante más longevo de la casa lo criticó por el café y luego le dijo de todo porque le hizo una pregunta sobre música. "Yo no te quiero dar bola. No me hables, por favor, te lo ruego. Me quisiste hacer quedar como un degenerado, asique yo no te la perdono. No me hables más. No me interesa que me hables, no me interesa contestarte y me molesta cuando me hablás", sentenció Alfa.

Por qué Gran Hermano advirtió a Alfa

"Procuro que en esta casa se conviva de la mejor manera posible, con las dificultades obvias que trae la convivencia con un marco de respeto al próximo", introdujo la voz de Gran Hermano ya en el confesionario.

Gran Hermano señaló que observó "en varias ocasiones las expresiones agraviantes que utiliza al referirte a Ariel", y sentenció: "No voy a permitir que te refieras a él con términos discriminatorios. El sobrepeso u obesidad, no debe ser motivo de burlas. Quiero que te quedes tranquilo porque vemos todo".